Il diluvio non è superato

Il discorso con cui il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha ottenuto la fiducia del Parlamento è stato ascoltato con più attenzione all’estero che dal popolo italiano, avvezzo a inconcludenti proclami programmatici. Sfortunatamente per il governo Lega-M5s non è colpa del Bilderberg che si riunisce a Torino o di presunti complotti della Banca centrale europea se gli investitori sono guardinghi: l’aver giurato di non volere uscire dall’euro non è una garanzia granitica detto da partiti che hanno fatto dell’euroscetticismo una...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.