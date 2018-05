S’odono scricchiolii

Mercati neutrali o “benevoli” verso un non-governo, o meglio verso l’esecutivo 5 stelle-Lega che arriverà con o senza nuove elezioni? L’aplomb ostentato finora dalla Borsa (che ieri, mentre Matteo Salvini e Luigi Di Maio chiedevano altre 24 ore di trattative, ha riguadagnato solo un terzo della secca perdita di martedì) ha cause tecniche, non politiche. Queste cause stanno nelle trimestrali presentate dalle aziende del listino principale di Piazza Affari: in generale i profitti dei 33 titoli italiani dell’indice Stoxx dei...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.