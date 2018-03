Roma. Mezz’ora dopo il risultato delle elezioni le proposte del M5s da sballate e demagogiche sono diventate immediatamente serie e innovative. Prendiamo il reddito di cittadinanza. Il mantra adesso è che è un’ottima idea, ma purtroppo non ci sono le risorse. In realtà la verità è l’opposto. E’ talmente una pessima idea che per fortuna non ci sono le risorse per attuarla. Tralasciamo la questione delle coperture, facciamo finta che esistano – che siano 15, 30 o 45 miliardi...

