Vorrei del tempo, dammi del tempo, il mio tempo o anche il tuo, quel che si può: me lo faccio bastare. Per circa il 99 per cento della storia del nostro pianeta, il 99 per cento dell’umanità è stato povero, affamato, sporco, spaventato, ignorante, malato e brutto: negli ultimi due secoli è cambiato tutto, e oggi nel mondo sazio di pace e prosperità non c’è risorsa più scarsa del tempo, lusso assoluto, quando non c’è lo vogliamo, quando c’è lo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.