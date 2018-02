La voce dei padroni

Sdoganare, smussare, cooptare; in mancanza di meglio. Per tutto il Novecento la borghesia italiana ha inseguito il sogno di un partito di riferimento se non un vero partito in proprio. Non potendolo realizzare, ha cercato di condizionare quel che l’offerta politica di volta in volta faceva trovare sul mercato. Per lo più forze conservatrici, ma non sempre, perché l’antipolitica fermenta proprio nel terreno che si è fatto concimare ben volentieri dai politici. E’ toccato a molti in tempi recenti e...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.