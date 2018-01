Perché Ilva e Alitalia non partecipano al "gran ballo della ripresa"

Roma. Per il capo economista dell’area Europa di Standard & Poor’s, Jean-Michel Six, una delle buone notizie dell’anno appena iniziato è che “gli italiani si sono uniti al ballo con il ritorno della ripresa” perché ci sono segnali positivi anche se la crescita del pil non è tornata ai livelli pre-crisi. Ma se al ballo della ripresa partecipano tutti i paesi dell’Eurozona, col Portogallo che si esibisce in una performance “spettacolare”, come l’ha definita l’agenzia di rating americana, in Italia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.