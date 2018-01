E' un sindacalista. Ma, a seconda dei casi, parla come un riformista ruvido genere Carlo Calenda (ministro dello Sviluppo), come Papa Francesco che si infervora sul tema “lavoro libero, partecipativo, creativo e solidale”, come un liberalizzatore che in vita sua può aver apprezzato le lenzuolate del Pier Luigi Bersani d’antan ma anche qualche ricerca dell’Istituto “Bruno Leoni”, e infine come un tecnofilo in lotta contro i tecnofobi della Silicon Valley, quelli che prima hanno fatto la rivoluzione digitale e ora...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.