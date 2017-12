Alla faccia dei protezionisti

Non più solo lusso, alimentari e le Jeep by Sergio Marchionne, che hanno retto l’export nel periodo buio della crisi. Nelle imprese italiane è in atto una rotazione di attrattività che vede al primo posto la tecnologia, seguida da media e editoria, tempo libero, salute, manifattura e naturalmente auto e componentistica. E’ quanto emerge dalla classifica di K Finance, partner di Borsa Italiana, dall’analisi dei bilanci 2016 di 49 mila società in 17 settori. “Stiamo diventando più competitivi grazie a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.