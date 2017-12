Ecco l'effetto del piano Industria 4.0 sulla ripresa industriale

Non fatevi ingannare dalla lieve correzione al ribasso (da più 0,5 per cento a più 0,4 per cento) che l’Istat ha operato la scorsa settimana sui dati del pil italiano nel terzo trimestre 2017 rispetto alla stima preliminare di un mese fa. Va sempre ricordato che si tratta di variazioni statistiche di dati congiunturali che scaturiscono da complesse destagionalizzazioni e prevedono anche correzioni in base ai giorni lavorativi effettivi. Affidatevi invece a delle belle cifre nude e crude, quelle che...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.