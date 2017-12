I professionisti del Niente

L’Italia finirà il 2017 con il record storico di esportazioni: 450 miliardi, più 7 per cento rispetto al 2016. Trend superiore alla Germania e anche alla media del pur vivace commercio mondiale, in aumento del 4,6 per cento. D’accordo che questo non si traduce ancora appieno in consumi interni, e che non tutte le aziende ne sono beneficiate. Eppure un export di oltre un quarto del pil fotografa un sistema imprenditoriale in salute – soprattutto per l’omogeneità con la quale...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.