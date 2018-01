Gli obiettivi strategici per sfidare il fronte dei sovranpopulisti

Se è vero che “i programmi sono bandiere piantate nella testa della gente”, non ha molto senso sforzarsi a predisporre – in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo – pagine e pagine di promesse inutili e ingegnarsi ad assumere impegni che non saranno mai mantenuti, perché viziati da un limite di fondo: quello di scopiazzare l’agenda dettata dalle forze politiche che hanno meno scrupoli nell’avvalersi dei gas tossici della demagogia e dell’improvvisazione. Per quanti hanno il coraggio e l’onestà...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.