Se una si sente una bistecca, allora è una bistecca. Lo dice la Corta di giustizia dell'Ue

Cari amici francesi e tradizionalisti vari in giro per l’Europa se una si sente bistecca allora è una bistecca ed è inutile continuare a protestare per le campagne commerciali dei prodotti fatti con proteine vegetali ma presentati con nomi e aspetto dei tradizionali tagli di carne, appunto dalle bistecche alle salsicce. Ve lo dice e ce lo dice la Corte di giustizia dell’Ue, verso la quale avevate presentato il ricorso contro i vegetali presentati come prodotti di macelleria. La Corte avrà le sue ragioni legali, noi qui, visto che se ne parla a cena, osserviamo che i nomi dei cibi sono contenitori e poi sta a chi compra valutare, facendosi guidare da gusto e conoscenza. Le etichette bisogna leggerle, insomma, magari non proprio le etichette ma qualche parola della descrizione sulla scatola, con lo stesso spirito con cui chiediamo informazioni al bancone sul prosciutto che ci tagliano. Lo scegliamo, ne siamo capaci. E saremo capaci anche di capire che una salsiccia fatta con proteine vegetali ha certe caratteristiche e una fatta con proteine animali ne ha altre e poi vedremo cosa preferire. Che poi il mondo delle salsicce, per restare a questo esempio, è ampio e variegato e tra i produttori non è mai mancata la fantasia e un po’ di astuzia, con la carne di pollo infilata a creare salsicciotti innovativi, proposti come più leggeri, o la carne di tacchino, con lo stesso scopo. E prima delle regole ferree si sapeva bene come qualche ghianda andasse a rinforzare l’insaccato, a vantaggio dei guadagni del venditore. Il citatissimo Otto von Bismarck sulla questione ricordava che per non turbare il sonno dei tedeschi era meglio lasciarli il più possibile all’oscuro del contenuto delle leggi e di quello delle salsicce. La Corte Ue supera il cinismo bismarckiano e con chiarezza legale spalanca il futuro ai liberi selezionatori della salsiccia più buona, quale che ne sia il contenuto.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Israele continua a colpire le strutture operative militari di Hezbollah, con una serie di attacchi mirati e limitando al massimo l’uso di truppe sul terreno. Da Teheran, principale sponsor di Hezbollah, arriva una risposta molto debole, anche durante la preghiera pubblica guidata dal capo politico e religioso del paese, Alì Khamenei. Vicino al confine con il Libano gli attacchi contro gli israeliani duravano da troppo tempo.

Fatto #2

Un forte discorso di sostegno a Kamala Harris da Liz Cheney, figlia di Dick ex vicepresidente repubblicano e repubblicana lei stessa, ma ora tra i tanti a sostenere la candidata democratica. E l’appoggio di Bruce Springsteen (con ringraziamento di Tim Walz).

Fatto #3

E chissà che non abbia un peso nelle elezioni il record di occupazione negli Usa.

Oggi in pillole