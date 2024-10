L'Iran, Israele e l'accelerazione nello scontro in medio oriente

Gli Stati Uniti avvisano Israele sulla possibilità di un attacco con missili balistici dall’Iran. Siamo all’accelerazione nello scontro mediorientale, con il regime di Teheran costretto a far salire l’intensità del conflitto per tentare di arginare i possibili problemi interni. Poche ore prima gli Usa avevano ricordato ai paesi dell’area che l’Iraq è un loro solido partner strategico.

Il nuovo segretario generale della Nato (che già richiama l’Italia perché spenda quanto previsto nella difesa) è l’olandese Mark Rutte, l’organizzazione, dopo nefaste previsioni, esce invece rafforzata dagli ultimi sviluppi e si sta trasformando in una specie di punta avanzata e modello esemplare del progetto di integrazione europea.

Il governo francese è pronto ad alzare le tasse su redditi e patrimoni più alti. È divertente/istruttivo seguire come il governo Barnier, frutto di una specie di confusissima accozzaglia parlamentare, sia costretto ad abbandonare ogni visione programmatica o ideologica per avviarsi sull’unica via possibile nelle sue condizioni e cioè su una specie di minimo buon senso praticone, succede anche nel dialogo con le parti sociali per le misure economiche sul lavoro.

Le liste d’attesa nella sanità italiana non si accorciano. I decreti estivi con cui se ne doveva favorire l’accorciamento sembra che non siano stati applicati nella pratica e che manchino tutte le necessarie parti amministrative.

