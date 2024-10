Enrico Letta lascerà il Parlamento. È stato nominato decano alla IE University di Madrid

L'ex presidente del Consiglio manterrà la presidenza dell'Istituto Jacques Delors di Parigi, ma si dimetterà da deputato. A sostituirlo sarà Rosanna Filippin

Enrico Letta è stato nominato decano della IE School of Politics, Economics and Global Affairs all'IE University di Madrid, prestigiosa università privata spagnola che punta a formare soggetti in grado di assumere alte responsabilità presso grandi organizzazioni private e pubbliche, e dal 2012 in testa al ranking di Qs sulle Mba. L'ex presidente del Consiglio, impegnato dal 2023 nella redazione e nella presentazione del Rapporto sul futuro del mercato interno dell'Unione europea commissionatogli dalla Commissione e dal Consiglio europeo, entrerà in carica il prossimo 20 novembre. Sostituirà l'attuale decano e presidente del consiglio di amministrazione dell'IE New York, Manuel Muniz, informa una nota dell'IE University.

Enrico Letta ha annunciato che manterrà l'incarico di presidente dell'Istituto Jacques Delors di Parigi, ma che rassegnerà le dimissioni dal Parlamento italiano in quanto "chiede dedizione totale". A sostituirlo sarà Rosanna Filippin, già senatrice tra il 2013 e il 2018 e seconda in lista nel collegio plurinominale Veneto-2 alle ultime elezioni politiche.

Come dissi dopo le elezioni torno in #Università. Felice di raggiungere ⁦@IEuniversity⁩ come Dean. Terrò gli impegni compatibili come ⁦@DelorsInstitute⁩,lascerò quello in Parlamento che chiede dedizione totale. Mi succede Rosanna Filippin che saprà svolgerlo al meglio pic.twitter.com/xAojv2uKVd — Enrico Letta (@EnricoLetta) October 1, 2024

"Letta ha saputo coniugare egregiamente la dedizione al servizio pubblico con la brillante carriera accademica come docente presso illustri università europee, di Stati Uniti e Australia, oltre a un'ingente attività come autore di libri, l'ultimo dei quali fornisce una visione fondamentale sul futuro del mercato unico europeo", ha affermato Santiago Iniguez de Onzono, presidente esecutivo dell'Università IE.