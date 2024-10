L'automotive va verso il baratro produttivo e occupazionale

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Si va verso un baratro produttivo e occupazionale nel settore automobilistico mentre le contromosse (come la pressione sull’Ue per cambiare l’agenda della transizione verde) sembrano vane o mal indirizzate. Le conseguenze sociali saranno dure, specialmente dove gli impianti per produrre automobili furono i primi e spesso gli ultimi grandi insediamenti industriali.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Eppure, il resto dell’economia continua ad aumentare i posti di lavoro, con un nuovo numero da record per gli occupati.

Fatto #2

L’esercito russo ottiene qualche vantaggio territoriale e conquista una importante cittadina, gli ucraini osservano che i progressi dei loro invasori sono di poca rilevanza. Secondo gli ucraini la furia russa in questi giorni era motivata dalla necessità di avanzare prima della stagione umida e fangosa, in cui muoversi nelle campagne è molto difficile, ma la grande spinta delle truppe russe non ha prodotto risultati in grado di cambiare davvero l’equilibrio bellico.

Fatto #3

La finzione dell’Onu non regge più. Israele ne mostra non solo le contraddizioni ma anche l’inefficienza. La resistenza alle violenze iraniane è la controstoria rispetto alla ormai ridicola versione ufficiale "onusiana". Il segretario generale non è più accettato da Israele.

Oggi in pillole