Riccardo Turrini Vita è il nuovo Garante nazionale dei detenuti

Il Consiglio dei ministri ha approvato il nome proposto dal ministro della Giustizia Nordio: "Una persona di elevata cultura, grande esperienza e particolare sensibilità per il mondo carcerario". Il magistrato succede a Felice Maurizio D'Ettore, deceduto lo scorso agosto

Il Consiglio dei ministri ha nominato il consigliere Riccardo Turrini Vita nuovo Garante nazionale dei detenuti. Lo ha comunicato in una nota il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. La proposta "è stata accolta e deliberata oggi in Cdm. Questa alta carica è ora ricoperta da una persona di elevata cultura – prosegue il ministro –, grande esperienza e particolare sensibilità per il mondo carcerario. Al nuovo Garante formulo, unitamente alle congratulazioni, gli auguri di buon lavoro anche a nome dell'intero ministero della Giustizia", conclude Nordio.



Turrini Vita succede all'ex Garante dei detenuti Felice Maurizio D'Ettore, deceduto lo scorso 22 agosto. È magistrato ordinario dal 1987 e dal 2006 ha prestato servizio al ministero della Giustizia come dirigente generale dell'amministrazione penitenziaria. Nell'amministrazione penitenziaria dal 1997, dal 2002 al 2010 è stato direttore generale dell'esecuzione penale esterna, ed è fino a oggi direttore generale del personale e della formazione dell'amministrazione penitenziaria.