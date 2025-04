La guerra commerciale con la Cina imbarazza la Casa Bianca

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Questa era la guerra di cui Donald Trump (o Marco Rubio per lui) avrebbe dovuto dire che non era la sua guerra e che non intendeva portarla avanti. Questa volta il compito se l’è preso Scott Bessent e la sua comunicazione (“non è sostenibile questa guerra commerciale) ha messo in movimento i mercati azionari di tutto il mondo. Al massimo, per l’amministrazione di Trump, si può dire che con quest’ultima marcia indietro si sia sancita una gigantesca perdita di tempo. Ma non è tutto là, perché i danni causati dall’incertezza e dalla fine della fiducia nelle grandi direttrici commerciali si sentirà ancora per molto tempo. E' grave, invece, il modo in cui gli Usa si stanno sganciando dalla guerra vera in Ucraina, cercando accordi a dir poco vergognosi e tutti a vantaggio della Russia.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Per l’ultimo saluto a Papa Francesco. La bara verrà chiusa il 25 aprile alle 20, il giorno dopo, sabato 26, il funerale.

Fatto #2

Le multe europee a Meta e Apple (la commissione si è precipitata a dire che non sono ritorsioni contro i dazi ma che derivano da tutt’altre ragioni). Le sanzioni nascono da gravi infrazioni al Digital markets act, cioè l’insieme di regole europee sui mercati digitali, sulla gestione e il prelevamento dei dati, sulla diffusione di informazioni. In entrambi i casi si tratta di violazioni della correttezza delle offerte e sempre per tentativi di limitare le opzioni alternative per gli utenti. Ma è anche vero che con regole troppo restrittive il business digitale non può svilupparsi.

Fatto #3

In Francia si potrebbe rivotare presto per il Parlamento.

Oggi in pillole