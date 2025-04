Le mosse sbagliate di Trump in Ucraina

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Sullo stesso argomento: La guerra commerciale con la Cina imbarazza la Casa Bianca

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis!

Come non stanno funzionando le mosse di Donald Trump per portare alla fine della guerra di occupazione in Ucraina. Dalle proposte sbagliate (e sempre sbilanciate a favore del Cremlino) ai tempi gestiti male, dalla confusione con gli altri tentativi di mediazione all’esclusione del contributo europeo alla stabilizzazione.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

E come non sta funzionando la strategia di Trump sul commercio mondiale.

Fatto #2

La tomba di Papa Francesco a Santa Maria Maggiore.

Fatto #3

Unicredit potrebbe pesare molto nella partita per la conquista di Mediobanca attraverso l’Opa di Mps. All’assemblea delle Generali la banca di Andrea Orcel ha votato contro la lista di Piazzetta Cuccia. La vittoria è andata comunque a Mediobanca ma la partita di ritorno, che è quella decisiva, ora vede rafforzato il fronte favorevole al successo di Mps (che ha anche il sostegno, molto indiretto, del governo).

Oggi in pillole