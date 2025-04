Le parole equilibrate di Meloni sul 25 aprile

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Sarà la sobrietà (da ridere), sarà che c’è un governo di destra che però si tiene allineato nelle cose sostanziali all’impostazione dell’Europa conservatrice e popolare, sarà che gli slogan poi scocciano e la ripetitività è terribile, ma questo 25 aprile sembra un po’ sgonfiato rispetto a ricordi recenti, pur nella ripetizione dei riti. L’impressione è che dalla parte più avveduta della maggioranza si sia scelto di non prendere di petto manifestazioni e rivendicazioni, ma di coglierne solo alcuni aspetti, che forse sono quelli più importanti, per riportare il concetto di liberazione e l’esperienza storica cui è legato a una dimensione realistica e sottraendolo all’appropriazione politica da parte delle parti estreme della sinistra. Le parole di Giorgia Meloni sono apparse equilibrate, sensate e soprattutto radicate nella nostra vera storia politica nazionale (e non in quella ricreata dalla fantasia).

Gli strateghi del marketing politico sanno che le affermazioni di principio e i giudizi storici devono essere fondati, vissuti nell’esperienza personale dei leader, ed essere percepiti come tali. Il circo della destra che sbeffeggiava il 25 aprile e che si metteva al lutto nel giorno della Liberazione dal fascismo esiste ancora, ma sembra destinato a un ruolo sempre più laterale, un po’ ridicolo e, ovviamente, nostalgico. Mostrava, quel circo, un’attitudine da perdenti, una consapevolezza della propria marginalità, per cui non restava che fare i buffoni o mimare, in ritardo, l’aggressività politica propria del fascismo vero e proprio. L’impressione, in questo strano 25 aprile, è che per quella frangia della destra italiana il tempo sia scaduto, di fronte a una grande operazione politica di stabilizzazione del ruolo della destra inserita nella politica europea, scelta che comporta anche lo schieramento contro i nuovi e veri pericoli per la democrazia e per la libertà.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

La sintesi perfetta la dà Sergio Mattarella.

Fatto #2

Donald Trump vuole la “vittoria totale” nella guerra commerciale e semina altra confusione sui mercati internazionali. Mentre continua a parlare di intese e dialogo con Pechino, nuovamente smentito dai cinesi.

Fatto #3

Il Pd, dopo molte tribolazioni, vota per le armi europee.

Oggi in pillole