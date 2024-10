La Borsa reagisce alle parole di Giorgetti sulla manovra e perde quasi il 2 per cento

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Giancarlo Giorgetti risveglia una sessione di bilancio piuttosto noiosa, persa com’era tra i mega obiettivi del piano strutturale di bilancio, con la sempre micidiale visione di lungo termine, e le miserie del decreto omnibus, con lo squallore del qui e ora. Grazie al ministro torna invece a scorrere un po’ di adrenalina, con la Borsa di Milano che va a perdere quasi il 2% solo per una mezza notizia sulla richiesta di contributi a favore del bilancio pubblico cui non potranno sottrarsi le imprese, comprese quelle della difesa. In sostanza, i bilanci sono buoni e il fisco si fa avanti. Con una mossa che si potrebbe paragonare a quanto stanno preparando il governo francese, con maggioranza accozzaglia, e quello britannico, con maggioranza laburista. Dev’essere corsa voce che è meglio stare molto accorti con la politica di bilancio e Giorgetti sembra pienamente inserito in questo filone. “Tutti dovranno dare il loro contributo”, dice Giorgetti, che mette da parte la questione dei mitici extraprofitti e chiede, però, di prendere qualcosa in più da chi fa profitti e parla di sacrifici per tutti. In Borsa danno una tagliata al valore delle aziende.

Le tre "cose" principali

Fatto #1

Ucciso il terrorista di Hamas che si gloriava delle mani sporche di sangue

Fatto #2

Se i sauditi, come pare loro intenzione, pompano tanto petrolio in più e ne fanno scendere il prezzo, tirano un bel calcio negli stinchi a Vladimir Putin

Fatto #3

Rubiamo alla adorata Laura Cesaretti la considerazione su ciò che Nicola Morra ha detto a proposito della salute del candidato alla presidenza regionale ligure Marco Bucci

e l’eccesso opposto, che arriva ovviamente da Trump

Oggi in pillole