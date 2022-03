L'insensatezza della minaccia atomica russa. La Bicocca contro Dostoevskij

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Evocare o minacciare la guerra nucleare mentre se ne sta facendo una molto tradizionale, con uomini sul terreno e obiettivi territoriali, è una mossa estranea a tutta la tradizione del confronto tra potenze dagli anni Cinquanta in avanti. Anche le persone meno informate, anche gli osservatori più ingenui, hanno imparato, nel corso della guerra fredda e della contrapposizione tra blocchi (poi estesa ad altri paesi), che i due piani, quello nucleare e quello basato sulle armi convenzionali, sono separati non tanto per la volontà dei governi ma per il differente sistema logico cui attengono.