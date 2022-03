Parla Marki-Zay: Neppure Orban ha potuto fermare i grandi gesti dell'Ue

Il Parlamento europeo ha condannato l’invasione russa dell’Ucraina, le crepe all’unità degli europei sono state poche davanti al discorso di Volodymyr Zelensky che chiedeva libertà, senza troppa invidia per quella europea, ma con la dignità di chi ha perso un diritto e lotta per riconquistarlo. In Ucraina i russi hanno ripreso ad avanzare, a sud hanno stretto Kherson, a est hanno bombardato la piazza al centro di Kharkiv intitolata proprio alla libertà. A Kyiv hanno centrato l’antenna della televisione, e distrutto anche il memoriale per l’Olocausto di Babi Jar: quasi che gli errori fossero una nemesi alle bugie di Putin che dice di voler denazificare l’Ucraina e finisce per colpire il simbolo della sofferenza ebraica. Davanti a questa aggressione gli europei si sono uniti. Lo stato più riottoso a questo riallineamento occidentale è stato l’Ungheria che continua a puntare i piedi su certe questioni – il premier Viktor Orbán non vuole che le armi destinate agli ucraini passino sul suo territorio – ma ha capito che non poteva superare una linea rossa.

