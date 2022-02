Salvini ha perso la bussola, Mattarella giura alla Camera

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Ma Matteo Salvini che vuole? Va a trovare il ministro leghista Giancarlo Giorgetti a inizio mattinata, al ministero, per marcare il territorio, forse per dire che lì, anche nelle sedi istituzionali, comanda lui e non i ministri irrequieti. Bene, chi comanda però dovrebbe sapere cosa vuole, che comandi vuole dare. Il capitano, però, esce, si rivolge ai cronisti allertati dalla sua stramba visita ministeriale e comincia la lista dei problemi, messi lì alla rinfusa. Non dà soluzioni, figuriamoci, ma neppure indica lontanamente che strada seguire per cercarle. No, lui fa il lamentoso. Sembra che voglia celebrare la vicina fine delle restrizioni e del grande rischio sanitario, ma poi sa solo fare riferimenti polemici, velenosi, allo strumento che ci ha salvato e cioè ai vaccini. Dice che ora “non bisogna più imporre altre dosi”. E subito si sente il tono della polemica irresponsabile, con una corsa a intestarsi il risentimento vuoto e irragionevole. Non c’è traccia di strategia politica, è roba estranea anche al dibattito di questi giorni sulla rinascita del centro da contrapporre alla destra sovranista e antieuropea. Forse questa è l’apoteosi delle occasioni sprecate dal leader leghista. Però tanti auguri di pronta guarigione e, come dire, di pronto ritorno al tampone negativo

"Di cosa parlare stasera a cena" è una newsletter quotidiana del Foglio, per sapere quello che succede nel mondo. Ci si iscrive qui (ed è gratis)

Le tre cose principali

Fatto #1: Oggi alla camera il giuramento e il discorso di avvio mandato del presidente Sergio Mattarella. Aula gremita per l'occasione a Montecitorio, fatta eccezione, come detto, per il leader della Lega Matteo Salvini, positivo al Covid. Intanto il capo dello stato parla dei “giorni travagliati della scorsa settimana, travagliati per tutti, anche per me”. Ah, il presidente ha tenuto a ribadire la fiducia nei vaccini e il riconoscimento del loro ruolo essenziale. E c’è tutto: giustizia (con ovazione parlamentare), politica estera, sicurezza europea, sanità, riforme per il Pnrr. È obiettivamente una cornice completa per governare

Fatto #2: Stiamo uscendo, senza fanfare e si spera anche senza opportunismi, dalla pandemia. Ora serve molta tenuta politica e ancora più impegno per fare in modo che non si rallenti nella protezione ulteriore necessaria soprattutto per i più esposti

Fatto #3: Ci eravamo già dimenticati della Siria, dove le forze speciali americane hanno ucciso il capo dello Stato islamico Abu Ibrahim al Quraishi. L'operazione è avvenuta nella notte nel villaggio di Atmeh in Siria, a pochissima distanza dal confine con la Turchia

Oggi in pillole