Salvini va al Mise per incontrare Giorgetti. Che chiede un mandato pieno

Il ministro dello Sviluppo economico e il segretario a colloquio. Il leader del Carroccio sempre più tentato dallo strappo al governo

Si sono rivisti questa mattina, negli uffici del ministero dello Sviluppo economico. Matteo Salvini è andato a far visita a Giancarlo Giorgetti. Sempre più insofferente sulla sua permanenza al governo ora che la Lega inizia a traballare e a essere sempre più indecisa sul da farsi. Del resto, era stato nelle ore convulse della rielezione di Mattarella che il titolare del Mise aveva confessato al Foglio di meditare le dimissioni. Da qui l'incontro di questa mattina. Giorgetti chiede infatti a Salvini un mandato pieno, da capo delegazione della Lega all'interno del Consiglio dei ministri. Senza sentirsi continuamente esautorato dai diktat del suo segretario. In realtà Salvini è sempre più tentato dall'uscita al governo. Soprattutto ora che vede la Meloni crescere sempre più dall'opposizione a Draghi. Solo ieri la Lega ha deciso di non votare il decreto voluto dal governo nella parte in cui differenzia la didattica in presenza tra vaccinati e non vaccinati nelle scuole primarie. Punto su cui si è verificato uno scontro tra i ministri Giorgetti e Speranza.