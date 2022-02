Draghi elimina la Dad per i vaccinati. Ma in Cdm la Lega non vota: "Discriminate i bambini"

Il Covid ha perso la “k”. Anche il virus si sburocratizza. Il governo di Mario Draghi corre verso la riapertura definitiva. Nel Cdm viene stabilito che il green pass diventa un certificato senza scadenza ma valido a tempo “indefinito”, la Dad viene cancellata nelle scuole elementari per tutti i bambini vaccinati. Sono scelte che hanno delle conseguenze politiche. La Lega non vota. Il ministro Giancarlo Giorgetti entra a Palazzo Chigi ma non prende parte al Consiglio. Massimo Garavaglia accusa e parla di “discriminazioni” fra bambini vaccinati e non vaccinati. Il bersaglio è Roberto Speranza. Il premier: “Nelle prossime settimane andremo avanti su questo percorso di riapertura. Oggi ci occupiamo della scuola”. Il Pd: “Quanto accaduto in Cdm è un atto preoccupante”. Salvini e Giorgetti continuano a ragionare sull’uscita dall’esecutivo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE