I 45 target del Pnrr. Ecco come raggiungere il tesoro da 24 miliardi (entro giugno)

La combinazione è questa: ventiquattro (miliardi), cinque (mesi) quarantacinque (obiettivi). E non è solo la “combinazione” perché apre la cassetta di sicurezza del Pnrr, ma perché grazie alla combinazione “bispresidenziale”, Draghi e Mattarella, dovrebbe essere più semplice raggiungere questi 45 “target” e farlo entro il 30 giugno 2022. Quel giorno, se tutto va come deve andare, la Commissione bonificherà sul conto del Tesoro, la seconda rata Recovery. Come la prima l’importo è di 24.137.931.035. Il Cdm convocato per oggi, da Mario Draghi, serve quindi a fare il punto e a vedere a che punto siamo. In una tabella colorata di verde sono elencate le fatiche del cantiere Italia. Sono suddivise in “traguardi” e “obiettivi. Cominciamo dai traguardi ma con attenzione. Non basta avere approvato le nuove leggi, servono anche i decreti attuativi, ecco perché il “soprasegretario”, Roberto Garofoli, deve vigilare a costo di essere un Argo zelante. Quello che si può fare è una navigazione veloce per restituire il senso. A fine giugno (ed è un traguardo) occorre una “riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici”. Significa un codice riveduto dei contratti. Il Mef deve invece portare a casa la riforma dell’amministrazione fiscale e varare un piano di spending review per gli anni che vanno dal 2023 al 2025.

