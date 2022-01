Giorgetti verso le dimissioni. Il ministro della Lega vuole lasciare il governo

“Per alcuni questa giornata porta al Quirinale per me porta a casa”, ha detto il responsabile del ministero dello Sviluppo economico. Già nei giorni scorsi aveva disertato i Cdm

Giancarlo Giorgetti si vuole dimettere dal governo. E lo aveva deciso già nei giorni scorsi quando aveva disertato i Cdm. Un malessere che era stato raccontato dal Foglio e che il ministro dello Sviluppo economico ha reso palese oggi con la frase “per alcuni questa giornata porta al Quirinale, per me porta a casa”. Grande sostenitore della candidatura di Mario Draghi al Colle, convinto che la legislatura sia in ogni caso finita, ora è pronto a dare il suo addio. Si racconta che stia meditando una candidatura in regione Lombardia, anche se al Foglio l’aveva smentita. “Voglio tornare a casa”.