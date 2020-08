La fase avviso di garanzia e la galassia che somiglia alla nostra

Le cose vanno male nella gestione mondiale della pandemia, i riflessi negativi su Europa e Italia saranno difficilmente evitabili.

Ecco la fase avviso di garanzia, immancabile, ma, pare, già smorzata dalla stessa procura

Quando si tratta di garantismo abbiamo un solo faro, il Fatto.

Ma infatti, che gli importa poi a lui delle elezioni milanesi.

Goffredo Bettini, via Facebook, per ribadire (dopo voci) il “no” al sostegno a Virginia Raggi e per invitare a unire le forze su un altro nome e con un altro progetto.

David Sassoli, per dire, non pensa certo a Roma ed è concentrato sul suo ruolo di presidente del parlamento europeo, anche per fare pressione sul governo della Bielorussia.

Bene, ma è la solita strategia della divisione in Europa.

I formaggi e i grandi accordi sul commercio.

I guai in UK (parlatene con gli amici brexiteers).

Il Foglio oggi vi dà ottimi spunti per parlare a cena della mossa prevedibile ma molto efficace con cui Joe Biden ha chiamato Kamala Harris a costituire insieme il ticket presidenziale. Tra i tanti temi che la riguardano, se volete portarvi avanti di un migliaio abbondante di cene, c’è che l’attuale candidata vp potrebbe diventare candidata presidente al prossimo giro.

Qui lo spunto brillante nella competizione politica è nel “come per tutte le cose che eredità”, per ricordare che Trump non è affatto un uomo che si è costruito da sé negli affari (racconto sempre efficace, in USA e anche qui) ma è un ereditiere che ha, semmai, danneggiato il patrimonio familiare.

La questione della doccia, regolata da una legge del 1992 (poi dite che è burocratica e troppo impicciona l’UE) e del suo modo di diffondere l’acqua, tutto è partito da una lamentela di Trump.

Un atto unico sulla pandemia e il lavoro dei medici a New York pronto per lo streaming dal primo settembre.

A Firenze tutto aperto a Ferragosto.

E a Misano deroga per aprire i cancelli a un po’ più di spettatori.

Il sogno dei subacquei liguri (che fu incubo di marinai ragusei) potrebbe avverarsi.

A Ferragosto farà bello, poi se ne riparla lunedì per un po’ pioggia a nord, ma farà appena più caldo, purtroppo l’umidità è in aumento.

La galassia che somiglia alla nostra.