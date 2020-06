Le proteste americane e l'invasione delle cavallette in Sardegna

Simboli della protesta

Due poliziotti americani arrestano uno solo perché è nero, dai documenti emerge che hanno proprio sbagliato di brutto, mettendo le manette a uno dell’Fbi, finisce tutto in tragicommedia, in mezzo a un sacco di parolacce

E comunque in Usa hanno l’arresto facile

Il diciottenne che strilla contro chi “fa il gioco delle strumentalizzazioni”

Appunto

Intanto Donald Trump si gioca la partita psicologica e di marketing politico sui sondaggi

A Hong Kong va ancora peggio, la scala della tensione tra protesta e potere statale non è neppure paragonabile a quella americana. A Hong Kong si tratta di repressione politica totale, con negazione dei diritti democratici minimi e senza prospettive di recupero, dopo che un potere forte come quello di Pechino avrà definitivamente stretto la sua morsa sulla ex colonia britannica

Il presidente della Sardegna, Solinas, ha compiuto tutto il percorso dalle grida contro gli arrivi turistici se non bollinati, sterili e quarantenati, fino al prevedibile totale cedimento. Adesso, giustamente, dice di andare tranquilli e al massimo ci sarà qualche normalissima attenzione in caso di sintomi

Hanno ragione i greci

Ma ha ragione anche il prof. Zangrillo. L’importante è cercare di essere seri anche quando si valutano notizie apparentemente un po’ a effetto. E’ chiaro che l’osservazione quotidiana di chi è impegnato nel pronto soccorso e nelle terapie intensive e nei reparti di pneumologia dà il polso di ciò che succede davvero sia per il coronavirus sia per le altre malattie simili. Ed è chiaro che se a loro risulta un affievolimento sostanziale della pericolosità non solo possono, ma devono, dirlo. Questo non toglie che l’osservazione generale della diffusione e quindi lo stato epidemiologico non siano anch’essi da tenere in considerazione. La serietà qui consiste nel saper ascoltare e valutare e capire anche che possono coesistere diversi punti di osservazione. Senza far precipitare il confronto scientifico e l’esperienza clinica verso modelli da opinionismo televisivo

Ragione in più per non strillare, qui lo si dice da tempo

Una lunga storia di chiusure e aperture

Oggi il calendario fa notizia, lo dice bene Claudio Cerasa

Qualcosa si muove per le opere pubbliche, l’Anac propone un sostanziale alleggerimento dei controlli fino a fine anno. Occasione da cogliere per il governo e da rafforzare con il prossimo decreto semplificazioni

E altro si muove, su un altro fronte ugualmente in arretrato. Lo nota uno storico portavoce del ministero dell’Economia

Confindustria, invece, nella prima uscita forte, troppo forte e poco diplomatica, di Carlo Bonomi non entra in comunicazione con il governo e neppure col sindacati.

E Giuliano Ferrara oggi ne parlava sul Foglio, criticando i no-euro e i dammi-euro

La condanna sarà fondata su qualche articolo del codice, e va bene. Ma per il bambino è la mamma, e privarlo della mamma, se non altro per i primi anni di vita, non sembra una cosa saggia. Né si può immaginare tra le ragioni per un affido il modo in cui è stato concepito

Le cavallette in Sardegna

E l’olio ligure che butta bene

Bevete più latte (non fa male)

Se date a Kate della cafona poi provano a bloccare i giornali

Di Bach si dice che la sua musica funziona con qualsiasi strumento, per una specie di perfezione interna, e infatti funziona anche a rovescio

Rassegna di opere di Christo, e Macron che lo compiange