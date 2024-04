Regia da incubo, canto da sogno: La sonnambula all'Opera di Roma

Le donne salveranno forse il mondo; le primedonne, sicuramente, l’opera. E infatti il debutto della favolosa Lisette Oropesa nella Sonnambula di Bellini, martedì all’Opera di Roma, non è stato rovinato nemmeno da uno spettacolo che pone una seria candidatura all’Oscar per la peggior regia della stagione. Certo, La sonnambula è difficile da mettere in scena: succede poco, e quel pochissimo che succede è altamente improbabile. Nella Svizzera di Heidi, Amina dormendo finisce nella camera del signore del villaggio scatenando la gelosia del fidanzato Elvino, fino all’happy end quando lei, sempre sognando, rischia di cadere nel mulino ma sopravvive e allora lui, particolarmente scemo anche per essere un tenore, finalmente capisce: ah, era sonnambula davvero. Insomma, è come se la premiata ditta Romani & Bellini versasse in un melodramma larmoyant tardo settecentesco l’additivo della passione tutta romantica per le sonnambule, le disturbate, le folli, le maniache, insomma quel tipo di donna che non vorremmo mai trovarci accanto all’altare, ma che adoriamo vedere maltrattato dalla sorte in palcoscenico. Quello di Bellini è un teatro molto particolare, anzi unico, radicalmente diverso da quello modello Donizetti-Verdi che imboccherà poi l’opera italiana. Ma il fatto che la sua sia una drammaturgia così peculiare non significa che drammaturgia non ci sia: l’ha spiegato benissimo, di recente, Fabrizio Della Seta nel suo saggio su Vincenzo nostro.



