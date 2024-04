Il disperato tentativo del popolo ebraico di trovare una ragione alla Shoah

La "catastrofe" che mette in dubbio la provvidenza divina, sconvolgendo i concetti tradizionali che la riguardano. Le reazioni, le teorie e l'umiltà di non voler trovare una spiegazione

Pubblichiamo un estratto di “Alla vita! Feste, incontri e saggezza di un rabbino dei nostri tempi”, il volume di Haim Fabrizio Cipriani da oggi in libreria per le Edizioni San Paolo (202 pp., 18 euro). L’autore è stato rabbino delle comunità Lev Chadash di Milano e Roma, poi di comunità ebraiche a Tolosa, Montpellier e Marsiglia. In Italia è fondatore e l’anima di Etz Haim, comunità di vita ebraica caratterizzata da una grande apertura umana e intellettuale.