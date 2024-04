A Roma una retrospettiva di Carla Accardi, protagonista dell'arte del dopoguerra

"La sublime suora dell’arte / convoglia l’invisibile / sulle tele innalzate / e con gesti graduati / e non meno eloquenti / di quelli dei profeti / ritrae spazi essenziali / dello spettro cromatico; / anime del colore-energia / bandiere della creazione. / La sua mira d’arciere / le fissa sulle superfici, / linee ondivaghe, cerebrali; / armonie dell’astrazione. / Le trasparenze svelano / e l’artista le illumina, / e talvolta le oscura / per renderle invisibili / al senso profano del realismo".



Ci voleva un poeta amico delle donne come Valentino Zeichen, rabdomante sensibile ai tesori dell’arte, per descrivere l’essenza dell’opera di Carla Accardi (1924-2014), una delle protagoniste dell’arte del dopoguerra che per settant’anni seppe innovare e trasformare il linguaggio dell’astrattismo contemporaneo, con un segno originale destinato a resistere al tempo.



