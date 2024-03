Il libero arbitrio che plasmò l'occidente è ridotto a libertà di fare ciò che ci piace

Impieghiamo energie esorbitanti in battaglie culturali su temi che attengono narcisisticamente soltanto a ciò che noi, e noi soltanto, sentiamo come buono e giusto. E così finiscono per trionfare concezioni che dell’uomo non sanno più cosa farsene

Il libero arbitrio rappresenta uno dei fattori che più hanno favorito l’ascesa della cultura occidentale. Il fato, la natura e la necessità che incombevano sulla maggior parte delle antiche civiltà sono stati quanto meno addomesticati in occidente grazie alla convinzione che gli esseri umani, pur con tutte le difficoltà, sono comunque liberi di seguire ciò che detta loro la coscienza e quindi, almeno in parte, artefici del loro destino. Come ci ha insegnato Rodney Stark, questa convinzione ebbe “conseguenze comportamentali” notevoli, la più importante delle quali fu forse la tendenza a non rassegnarsi ad accettare le cose come stanno, ma a tentare di migliorarle. La scienza e la tecnica occidentale debbono sicuramente molto a questa tendenza. Per non dire della valorizzazione del diritto dell’individuo alla libera scelta, che sta alla base del rifiuto da parte dell’Europa medievale della schiavitù nonché successivamente della nascita delle istituzioni dello stato di diritto. Ragioni più che sufficienti, dunque, per essere seriamente preoccupati della crisi in cui si trova oggi in occidente la consapevolezza della libertà.