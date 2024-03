Tornare a studiare logaritmi e integrali, vent'anni dopo. Il libro di Pietro Minto

In un paese dove non capire la matematica è materia di vanto, l'autore decide di recuperare le sue lacune e iniziare a studiarla da adulto. Ecco “La seconda prova”, appena pubblicato da Einaudi

In un paese dove non capire la matematica è materia di vanto – fa di voi individui dalla squisita sensibilità artistica – l’impresa di Pietro Minto spicca per bizzarria e cocciutaggine. In questo stesso paese, chiunque dica di non capire la poesia viene bollato di limitatezza culturale (va detto che i primi della lista spesso sono i poeti medesimi). Svolazzi lirici contro aridità – anche se negli infelici anni 70 era di moda tra i letterati citare il teorema di incompletezza di Gödel: il nome pareva evocativo di qualcosa, senza sapere bene cosa.