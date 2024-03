In memoria di Richard Serra, il minimalista controcorrente

Nato a San Francisco nel 1938, Richard Serra ha progressivamente costruito una vita dedicata alla percezione del sensibile. Padre di lontane origini spagnole, madre ebrea russa, il piccolo Richard inizia a disegnare per attrarre l’attenzione dei genitori, troppo inclini a celebrare la spiccata intelligenza del fratello maggiore. Disegna animali dello zoo, finestre, pezzi di motore, qualunque cosa incroci il suo sguardo. Funziona. Siamo nel 1959, Pollock è morto da tre anni e da autodidatta qual è Serra non ha idea di chi sia costui. Si iscrive alla scuola di pittura sotto la guida di Joseph Albers, il grande pittore teorico della relazione tra colori. Un buon maestro lascia che i migliori studenti si liberino dalla sua ombra, infatti colori e pittura saranno per Serra gli unici aspetti assenti in un linguaggio artistico unico che investirà la scultura, il video, la performance, il disegno, l’installazione.

