Matteotti aveva un dossier. Cosa c'era dietro il delitto fascista

L’assassino era un assiduo frequentatore dell’ufficio stampa della presidenza del Consiglio. Riceveva pagamenti dal Viminale (allora sede della presidenza del Consiglio). Si era persino fatto stampare biglietti da visita in cui appariva nelle vesti di funzionario dell’ufficio stampa. Fu forse lui stesso a far avere al Viminale, subito, il giorno dopo il delitto, molto prima che venisse ritrovato il corpo, molto prima che Mussolini ammettesse di saperne qualcosa, il passaporto e altri documenti che erano nella borsa sottratta all’ucciso. Tra questi, probabilmente, anche la bozza del discorso a cui stava lavorando in quei giorni. L’assassino negò però sempre che nella borsa ci fosse anche del materiale sull’affaire Sinclair Oil, la brutta storia di tangenti petrolifere in cui era implicato niente meno che il fratello del presidente del Consiglio. Ma di lui non possiamo fidarci più di tanto: cambiava continuamente versione, e ogni nuova versione era una strizzata d’occhio, un avvertimento, una minaccia ricattatoria ai suoi mandanti. Un modo per dirgli in punta di lingua: non dimenticatevi di me, se no racconto tutto.

