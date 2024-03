L'amarissimo e amatissimo Maksim Gorki

Lev Tolstoj aveva stima dei ben più giovani Anton Cechov e Maksim Gorki. Gli piaceva che lo andassero a trovare nella sua grande tenuta di Jasnaja Poljana e sentirsene venerato. A venerarlo però era soprattutto Cechov, più giovane di trentadue anni, mentre Gorki che di anni ne aveva quaranta di meno, scrisse nel suo diario senza eccessiva simpatia: “A Jasnaja [Tolstoj] mi è sembrato un uomo che sa tutto e non vuole imparare più nulla, l’uomo dei problemi risolti”. A tutti e due il rispettato Maestro rimproverava il teatro. Amava i racconti di Cechov, amava i romanzi di Gorki, La madre soprattutto – scritto durante l’esilio italiano nel 1906 incoraggiato dall’amico Lenin – ma proprio non capiva perché quei due dovessero sporcarsi le mani col palcoscenico, e lo infastidiva che da lì venisse il loro successo. Per invidia, sostengono i maligni. Chissà. Certo è che un giorno, a Cechov che era andato a trovarlo durante una malattia, Lev al momento del commiato sussurrò all’orecchio insieme a un bacio: “Lascia perdere il teatro, non è cosa per te. Non lo sopporto il tuo teatro. Shakespeare scriveva porcherie, ma le tue commedie sono addirittura peggio”. Mentre a Gorki, osannato dai critici per la pièce I bassifondi del 1902, chiese con disprezzo: “Perché mai l’hai scritta?”.



