Amorevoli mostri. I quadri di Ryan Heshka a Milano

Nel romanzo di Stephen King “22/11/63” il protagonista della storia, che vive nel 2011 in un paesino del Maine, scopre un passaggio temporale segreto nello sgabuzzino delle scope di una tavola calda. Quel “buco nero” lo catapulta nel 1958 e gli permette di stabilirsi a Dallas, per cercare di impedire l’uccisione di John Fitzgerald Kennedy e dare al mondo una speranza. Quello straordinario romanzo funziona a sua volta come un varco temporale, e permette al lettore di oggi di respirare la magia dell’America anni 50, fatta di Cadillac dalle tinte pastello, di pin up in tacchi alti e del rock’n’roll dinoccolato di Buddy Holly e Bill Haley. Ma come spesso succede in tante storie che promettono bene il protagonista del romanzo – e chi ha vissuto quegli anni turbolenti – si ritrova tra le mani un futuro piuttosto cupo. A capovolgere il paradigma e a dare speranza in tempi migliori però ci ha pensato l’artista canadese Ryan Heshka, che è appena arrivato a Milano a inaugurare la sua mostra di dipinti “Springs to Come” (a cura di Ivan Quaroni, fino al 28 marzo presso la galleria Antonio Colombo Arte Contemporanea). La mostra è una sorta di finestra immaginaria sulla sua idea di un retrofuturo decisamente ottimistico.

