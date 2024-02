Ottimismo e razionalità nel libro di Sabino Cassese, ricettario di riforme necessarie al paese

La raccolta di dialoghi su “Miseria e nobiltà dell’Italia” di Sabino Cassese, ospitati mensilmente dal nostro Foglio e arricchiti per la pubblicazione (edizioni Solferino) ci dà un quadro o meglio una pinacoteca di ritratti delle contraddizioni del nostro paese, e non solo. La contraddizione non è però considerata di per sé un difetto, quanto invece espressione di una dialettica sempre incompiuta e quindi aliena da giudizi definitivi. La scelta della forma del dialogo corrisponde appunto a questa visione, tutt’altro che assertiva. Sono illuminanti le definizioni degli interlocutori, pessimista contro ottimista, anti italiano contro italiano, continuista contro discontinuista, per citarne solo alcune. La dicotomia ottimista-pessimista, ripresa varie volte, rimanda alla nota definizione di Antonio Gramsci (“pessimismo dell’intelligenza ottimismo della volontà”) ma la reinterpreta, si potrebbe dire che, paradossalmente, la inverte. L’ottimista di Cassese non è affatto velleitario, al contrario sa leggere i problemi italiani in un contesto storico, culturale e internazionale che ne dà una visione non edulcorata ma realistica, mentre il pessimista non si spinge quasi mai a indicare soluzioni. Va detto però che in qualche caso, come nell’esame della rielezione di Sergio Mattarella nel 2022, all’ottimista non si contrappone un ottimista ma un interlocutore definito realista e perciò stesso messo in una posizione di vantaggio retorico.

