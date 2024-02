Un fotografo di moda esploratore di umanità. Jürgen Teller alla Triennale di Milano

Non c’è angolo della realtà e della vita che non venga azzannato dall’occhio di questo artista. Con la sua bulimica creatività ha anticipato Instagram e quella che si può definire la post-fotografia dei “post”

L’intervista di addio al Liverpool di Jürgen Klopp e la mostra alla Triennale di un altro Jürgen, Teller, enfant terrible della fotografia di moda da quarant’anni e oggi sessantenne, hanno qualcosa in comune o forse più di una cosa. La prima il bisogno di vivere. Klopp lo ha fatto capire fra le righe, a un certo punto uno si stanca della costante pressione, stagione dopo stagione senza mai tirare il fiato e arriva il momento in cui si deve tornare a respirare. Teller lo ha messo sopra le righe, nel titolo della mostra: “I Need to Live”.