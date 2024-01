La mostra di Mark Rothko alla fondazione Louis Vitton di Parigi: tra la vita e la morte

"Non esiste nella realtà una cosa chiamata arte. Esistono solo gli artisti", diceva lo storico dell’arte Ernst Gombrich nel suo bestseller “La storia dell’arte”. C’è coda tutti i giorni alla Fondazione Louis Vuitton, a Parigi, per vedere la grande mostra dell’anno di cui parlano i parigini e non solo. La ospita fino ad aprile il gigantesco coleottero tech disegnato da Frank Gehry, un’astronave griffata LV nel Bois de Boulogne. Il titolo è solo “mark rothko”, tutto minuscolo, e non c’è bisogno di sottotitoli, non c’è bisogno di spiegare niente, perché tutti oggi sono attratti dalle grandi tele colorate del pittore morto suicida nel 1970, basta il nome. Grande mostra perché occupa vari piani, si prendono scale mobili per passare dalle opere degli anni 40 a quelle degli anni 50, ma grande soprattutto perché mai dalla morte dell’artista sono state raccolte così tante sue opere in un solo posto. La provenienza dei quadri esposti crea un’ampia mappatura, dalle collezioni private ai musei di Stoccarda, San Francisco, Tucson, Taiwan. E anche le salette speciali che contengono le sue tele, quella della Phillips Collection di Washington o quella della Tate di Londra, è come se fossero state ricostruite qui (seppur l’atmosfera sia diversa, meno raccolta).



Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE