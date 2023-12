Nella biografia di Gioacchino Volpe c'è tanto dei paradossi italiani 

Gioacchino Volpe fu uno dei massimi storici italiani del Novecento (“il maggiore della mia e sua generazione”, secondo Gaetano Salvemini), ma fu anche uno dei grandi intellettuali del fascismo che oltretutto, sopravvissuto a lungo alla fine del regime (morì nel 1971), ebbe sempre in gran dispetto l’Italia democratica e repubblicana, figlia ai suoi occhi della sconfitta militare e della resa. Assume perciò un rilievo particolare, che va oltre il dato locale (Volpe era nato nel 1876 a Paganica, nei pressi dell’Aquila), il fatto che il convegno su di lui che si tiene in questi giorni all’Aquila sia stato organizzato proprio dall’Istituto abruzzese per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE