Nel cuore di Venezia c'è una libreria diversa da tutte le altre

Il Bookstore di "The human safety net" è una nuova, bellissima e moderna libreria, intima e lustra, in piazza San Marco

Quando aprono è sempre una buona notizia. Quindi eccoci: il Bookstore di The human safety net è una nuova, bellissima e moderna libreria, intima e lustra, in piazza San Marco a Venezia. L’invito è a visitarla, non trattandosi di una libreria come tante, sia dal punto di vista di ciò che offre (libri, ma anche oggetti di design), sia perché, coi suoi volumi, ripete – diciamo così – il concetto.