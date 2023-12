Meloni, Zaia e quel patto per il futuro del Veneto

Si è sbloccato tutto nel giro di pochi giorni. Giorgia Meloni incorona il Veneto: “La nostra locomotiva d’Italia”. Luca Zaia abbraccia il governo: “Da oggi non siamo più periferia dell’impero”. Eccola, la nuova pax romana. A Palazzo Balbi, quartier generale del governatore, si stropicciano gli occhi: fine dell’immobilismo, la riforma sull’autonomia differenziata ottiene il primo via libera delle due camere, a stretto giro la regione incassa 607,6 milioni di euro per opere pubbliche e infrastrutture. Nessun trucco né inganno. Tutt’al più il marchio di Fratelli d’Italia sulla stagione del cambiamento. La Lega resta a guardare. E in un amen il Veneto intravede il futuro politico che l’attende: a tinte serenissime e tricolori.

