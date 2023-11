Il disastro delle olimpiadi invernali spiegato con il pil

Per il presidente dei costruttori del Veneto Gerotto il pasticcio ai Giochi 2026 è colpa della querelle tutta in casa Lega Salvini-Zaia

Chiariamo subito una cosa: sul fronte sportivo il flop della pista di bob a Cortina per le Olimpiadi del 2026 interessa a pochi. Troppo esigua la pattuglia di praticanti (una ventina in tutta Italia tra uomini e donne), poco appetibili (extra Olimpiadi) i diritti tv per raccontare di bolidi di leghe leggere (ma pesano fino a 690 chili) con 4 persone a bordo che sfrecciano sfidando la legge di gravità a 130 chilometri all’ora su curve paraboliche di ghiaccio. Quello che interessa sono i soldi. O, visto che siamo in Veneto, più familiarmente e pragmaticamente “i schei”. Che rischiano di sparire con progetti cancellati, villaggi olimpici derubricati, tangenziali rimandate a tempi indefiniti.