Il treno di Orsi arriva da sud: esposte a Brescia le opere del fotoreporter mancato due anni fa

Raggiungo Brescia da Bergamo, treno regionale, seconda classe di un Trenord 10131, primo pomeriggio di un giorno feriale. Il treno è un intreccio non così ovvio di mondi, lavoratori soprattutto e tra loro non pochi rider che caricano le biciclette sul treno. Facce del tutto simili alla fatica, alle alzate all’alba e a una giornata che è ancora molto lunga da finire. Facce molto diverse da quelle che oggi si trovano su altre tratte, basti pensare, per non andare lontano, ai diretti Bergamo-Milano o Brescia-Milano, dove facce ben più levigate si concentrano davanti agli schermi della mela morsicata. Siamo nell’anno di Bergamo-Brescia capitale della cultura (al singolare), mai state così aderenti queste due città, del resto mai state amiche anche se gli intrecci e gli affari le accomunano da sempre. La fabbrica grande e la fabbrica piccola, l’impresa commerciale e quella artigiana, banche e cultura da alta borghesia.

