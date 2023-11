Dai diritti all'umanitarismo: chi decide quali migranti hanno più bisogno? 

Matthieu Aikins, canadese-americano, ha passato sette anni vivendo a Kabul come corrispondente. Con alcuni reportage sulle vittime civili dei bombardamenti ha vinto il Pulitzer e con una sua video-indagine un Emmy Award. Da freelance ha collaborato soprattutto con il New York Times e con il New Yorker. La somiglianza fisica a un afghano, proveniente in parte dall’origine giapponese della madre, gli ha dato la possibilità nel 2016 di viaggiare come se fosse un migrante, insieme all’amico Omar, afghano che sogna l’Europa. Ha bruciato il passaporto, si è creato una nuova identità e ha attraversato il medioriente, arrivando in Grecia su un gommone e passando poi del tempo nel campo profughi di Moria sull’isola di Lesbo e poi nell’albergo occupato di Atene, il City Plaza. Questa storia la racconta nel suo primo libro, il reportage narrativo Chi è nudo non teme l’acqua appena uscito in Italia per Iperborea (traduzione di Luca Fusari), che “è anche una storia d’amore”, dice Aikins al Foglio: “Non solo quella di Omar. Una coppia impossibile formata da una sciita un sunnita. Riguarda anche l’amore della madre di Omar per i suoi figli, e l’amore per la poesia sufi, che vede la vita stessa come un atto di esilio”.

