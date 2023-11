Brutta reputazione. Il mito di Yayoi Kusama è eccessivo anche senza il problema del suo razzismo

Per definire una carriera “impeccabile” gli inglesi usano la parola “spotless”, senza una macchia. Della carriera dell’artista giapponese Yayoi Kusama, 94 anni, questo non si può proprio dire, avendo costruito tutta la sua carriera proprio sulle macchie, o poix, colorate che invadono tutte le superfici da lei usate per la propria arte. Louis Vuitton ha fatto di Kusama e delle sue macchie un cavallo commerciale con un successo globale eccezionale. Peccato che fra tutte le gioiose macchie colorate ne sia spuntata fuori una di unto o di caffè che rischia di rovinare a pochi passi dall’inevitabile traguardo (la morte) la reputazione di questo mito dell’arte contemporanea. Nella sua biografia del 2002, quando l’artista aveva 73 anni, intitolata Infinity Net, sono usciti fuori passaggi e commenti inequivocabilmente razzisti nei confronti degli afroamericani che Kusama frequentava e vedeva quando negli anni Sessanta abitava a New York. Nulla di sorprendente, anche perché la cultura e società giapponese di quel tempo non è certo mai stata un campione di multiculturalismo. Ma in un’epoca di eccessiva ma giustissima correttezza, politica tutto fa brodo e sul razzismo non si fanno sconti a nessuno. Così il giorno prima di inaugurare una sua mostra al Sfmoma di San Francisco, Yayoi Kusama ha dovuto fare mea culpa scusandosi di quello che aveva scritto, onde evitare che il museo fosse costretto a prendere decisioni estreme, tipo quella di cancellare una mostra che preannunciava un enorme successo di pubblico. Pubblico che nella maggior parte dei casi non verrà mai a conoscenza delle affermazioni strampalate e fuori luogo di un’artista che da più di mezzo secolo ha deciso di vivere in una casa di cura per il disagio mentale.

