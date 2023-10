Orrori di guerre e miseria: in mostra gli scatti di McCullin

Le immagini che arrivano da Israele e da Gaza impressionano Don McCullin. Eppure, considerato uno dei più grandi fotografi di guerra, il maestro inglese ha passato la vita a ritrarre scene di violenza, miseria, povertà. E’ quanto testimonia l’ultima sua grande retrospettiva allestita al Palazzo delle Esposizioni, a Roma, fino al 28 gennaio, insieme alla mostra di foto dell’ucraino Boris Michajlov. Una mostra sontuosa, che attraverso 250 scatti racconta in sei sezioni le varie fasi di una carriera iniziata quasi per caso a Londra a metà degli anni Cinquanta e continuata per vie traverse in tutto il mondo. Che parte ha avuto la vocazione e che parte ha avuto il caso nella scelta del mestiere della sua vita? “Non ho mai voluto essere un fotografo. Penso che la fotografia mi abbia scoperto per caso” risponde Sir McCullin, che circondato da moglie e figli ha festeggiato il suo 88esimo compleanno il giorno dell’inaugurazione della mostra e anni fa è stato insignito del titolo di baronetto. “Oggi vengo considerato un artista, anche se io mi sono considerato sempre e solo un fotografo. Un fotografo è un tipo che vive di scoperte. Io ho imparato a fare fotografie da solo, a stamparle da solo. Ogni creativo in fondo lavora da solo. Perciò mi considero una combinazione di caso e volontà, ma ero determinato ad avere successo. Anche se sono profondamente deluso dal mio lavoro, perché volevo solo testimoniare contro la guerra, e oggi vedo la situazione tragica che si è creata in Israele”.

