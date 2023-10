La poesia che diventa una questione privata per Tito Balestra

Mi ricorderanno goffo, maleducato, vanesio, col fegato rovinato e la pronuncia contadina”, così pensava Tito Balestra. Lui forse non sa che merita di essere ricordato come una delle voci significative e originali del Novecento. Una voce insolita e in punta di piedi, ma assai incisiva, si scopre esplorandolo, nella traccia che rimane. “Una notte, la più lunga per l’insonnia / ho vagheggiato di esserti vicino / e darti calci e anche spiegazioni”. Questo poeta così lirico, ironico, paradossale – “Fotogenico è il cuore, / gronda affetto, da tutti i rotocalchi” – morto nel 1976; nasceva cento anni fa, in Emila Romagna. “Non amo comandare / e non amo servire, / per fortuna vivo / come se non contassi / Ma la buccia che reggo / è fragile e ingombrante, / trova sempre uno spigolo / per farsi lacerare”.

